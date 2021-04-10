أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الصحة الروسية: نطور لقاحا جديدا ضد "كوفيد- 19" وسيخرج إلى النور قريبا

06:57 م السبت 10 أبريل 2021
الصحة الروسية: نطور لقاحا جديدا ضد "كوفيد- 19" وسيخرج إلى النور قريبا

لقاح كورونا

موسكو - (أ ش أ):

يعمل باحثون تابعون لوزارة الصحة الروسية حاليا على تطوير لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد، ويجرون الاختبارات السريرية الأولية اللازمة عليه، وسيخرج إلى النور قريباً.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت، أنه من المحتمل أن تظهر اللقاحات الجديدة قريبا وسيتم تطويرها واختبارها في معامل مركز أبحاث سموروديتسيف الروسي التابع لوزارة الصحة، وهو مركز متخصصة في تطوير لقاحات الأنفلونزا.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل مورشكو، لوكالة (تاس)، إن باحثين من مختبرات ومراكز طبية أخرى يشاركون في جهود تطوير اللقاح الجديد وتشخيص أية مضاعفات محتملة له تظهر في الاختبارات السريرية التجريبية التي يخضع لها المتطوعون.

من جانبه، قال ديمتري ليزونوف، مدير معهد أبحاث سموروديتسيف، إن التكنولوجيا التي سيتم بموجبها إنتاج اللقاح الجديد تشبه تلك المستخدمة في إنتاج لقاح "سبوتنيك-في" الروسي.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح كورونا فيروس كورونا روسيا وزارة الصحة الروسية

الخبر التالى:

طلقات المدفعية تكرّم الأمير فيليب من لندن إلى جبل طارق
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 208876

    عدد المصابين

  • 158454

    عدد المتعافين

  • 12362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الزمالك ينتصر على توينجيت برباعية ويودع دوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا