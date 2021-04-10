مراسم دفن الأمير فيليب تقام السبت المقبل في قصر ويندسور

وكالات:

أعلن قصر باكنجهام، أن مراسم دفن الأمير البريطاني فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ستقام السبت المقبل في قصر ويندسور، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب".

وتوفي يوم أمس الجمعة، عن عمر ناهز 99 عاما، الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وبناء على طلب الأمير الراحل، ستكون الجنازة بسيطة وبأقل قدر من الضجة. وقد تساعد قيود كورونا الحالية في هذا، إذ لن يسمح بالتجمعات ويعمل القصر الآن على تعديل الخطة المعدة مسبقا. لكن من المؤكد أنها ستكون في كنيسة القديس جورج في وندسور. حيث سيوارى جثمان الفقيد.

وبموجب الترتيبات السابقة، كان من المتوقع أن يتجمع آلاف الأشخاص وأن يصطف مئات من أفراد القوات المسلحة في الشوارع تكريما لدوق إدنبرة، لكن هذا سيتغير وفقا لتعليمات لم تعلن بعد.