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روسيا تعلن عن تطوير لقاح جديد ضد كورونا

05:48 م السبت 10 أبريل 2021
روسيا تعلن عن تطوير لقاح جديد ضد كورونا

أرشيفية

موسكو - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن لقاحًا جديدًا مضادًا لفيروس كورونا قيد التطوير حاليا من قبل أحد المراكز العلمية التابعة للوزارة.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن موراشكو، اليوم السبت، أن معهد سمورودينتسيف العلمي لبحوث ودراسة الإنفلونزا هو الذي يقوم بتطوير اللقاح الجديد، موضحًا أن الوزارة تتوقع النتائج الأولية للدراسات الجارية في هذا الاتجاه في أقرب وقت.

من جانبه كشف مدير المعهد دميتري ليوزنوف، أنه من المقرر بدء الاختبارات السريرية للقاح الجديد في الخريف المقبل، على أن يكون في متناول المواطنين في فصلي الشتاء والربيع القادمين.

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