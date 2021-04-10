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تونس تطلق حملة تبرعات لدعم الفقراء المتضررين من كورونا

05:23 م السبت 10 أبريل 2021
تونس تطلق حملة تبرعات لدعم الفقراء المتضررين من كورونا

هشام المشيشي

تونس - (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم السبت عن إطلاق صندوق للتبرعات في خطوة لمساعدة الفئات الضعيفة المتضررة اقتصاديا من جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال المشيشي في مؤتمر صحفي إن الحكومة خصصت صندوقا للتبرعات موجها لكل التونسيين من أجل التضامن مع الفئات الضعيفة، وستخصص موارده لتعويض الآلاف ممن فقدوا أعمالهم بسبب الوباء.

وأفاد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي بأن أعضاء الحكومة سيتبرعون بــ 50 بالمائة من رواتبهم لشهر أبريل الجاري للصندوق.

وسيضاف هذا الإجراء إلى قرارات أخرى من الحكومة بهدف مساعدة هذه الفئات ومن بينها تخصيص نسبة الثلث من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 300 مليون دولار سيوجه للفئات نفسها.

وكان البنك الدولي وافق على منح القرض على أن يوجه لدعم نحو مليون عائلة معوزة في تونس بالإضافة إلى 100 مليون دولار لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

هشام المشيشي تونس فيروس كورونا حملة تبرعات

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