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الرئيس الإيراني يطلق خط إنتاج لأجهزة طرد مركزي جديدة

04:57 م السبت 10 أبريل 2021
الرئيس الإيراني يطلق خط إنتاج لأجهزة طرد مركزي جديدة

حسن روحاني

طهران - (د ب أ):

أعطى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إشارة الانطلاق لخط انتاج أجهزة طرد مركزي جديدة "أي آر-9" ، والتي من شأنها أن تسمح للجمهورية الإسلامية بزيادة كبيرة في تخصيب اليورانيوم .

وخلال مراسم افتتاح الخط، تحدث روحاني عن "إنجاز عظيم" لعلماء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

وقال روحاني: "نحن ملتزمون بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ولا نسعى وراء أهداف عسكرية.. ولذلك، فإن وجود برنامج نووي سلمي هو حقنا الشرعي الذي سوف نسعى خلفه، من دون أي مساعدة أجنبية".

وكان إيران وافقت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، إيران على استخدام أجهزة الطرد المركزية القديمة من نوع "أي ار 1" فحسب، والإبقاء على معدل تخصيب اليورانيوم لأقل من 4 %.

ولكن عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، أوقفت طهران تدريجيا الوفاء بالتزاماتها التي ينص عليها الاتفاق. وبحسب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قامت إيران في غضون أربعة أشهر بتخصيب 57 كيلوجراما من اليورانيوم بنسبة 20 %.

وقالت المنظمة أيضا إن أجهزة الطرد المركزي الجديدة سوف تجعل من الممكن زيادة التخصيب إلى 60 %.

وانتقد روحاني خلال المراسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال: "مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست قيادة عمليات التفتيش وتقديم تقارير فحسب، ولكن أيضا دعم الأعضاء فيما يتعلق بالمسائل التقنية"، مضيفا أن هذا الدعم الفني لم يحدث.

وخلال الأشهر الأخيرة، تحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاكات عدة من قبل إيران للاتفاق النووي.

وقال روحاني أكثر من مرة إن إيران سوف تعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق إذا ما التزمت أمريكا به كاملا، وقامت برفع العقوبات التي فرضتها على طهران.

حسن روحاني إيران تخصيب اليورانيوم

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