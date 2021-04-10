سفير روسيا بالقاهرة: الفضاء أصبح مجالا مهما للتعاون مع مصر

القاهرة- أ ش أ:

أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة على استمرار التعاون مع مصر سواء على المستوى الثنائي أو على الساحة الدولية، قائلا: "ننفذ معا المشروعات الاقتصادية الكبيرة وندافع عن القانون الدولي ونعزز الروابط الثقافية ونكافح الإرهاب."

وأضاف في تصريح نشرته سفارة روسيا بالقاهرة على موقع فيسبوك، السبت، بمناسبة الاحتفال بيوم رواد الفضاء أن "الفضاء أصبح مجالا هاما للتعاون المصري - الروسي ونستكشفه الآن مع بعضنا البعض"، مشيرا إلى إننا نحتفل في 12 أبريل بالذكرى الـ 60 للرحلة الأولى لإنسان إلى الفضاء التي قام بها الضابط السوفيتي يوري جاجارين.

وأوضح أنه من المعروف أن يوري جاجارين زار مصر في بداية عام 1962، أي بعد أقل من عام واحد لرحلته الفضائية، حيث تم تكريمه بوسام قلادة النيل العظمى فضلا عن زيارته لعدة مدن مصرية مختلفة وقد حظي بحفاوة الاستقبال آنذاك.

وأعرب عن شكره للمصريين على حفظ الذكريات الجيدة عن رائد الفضاء الأول وعن فترة التعاون الوثيق بين بلدينا، مؤكدا أن افتتاح التمثال النصفي ليوري جاجارين في 29 سبتمبر لعام 2020 في القاهرة أصبح رمزا إضافيا للصداقة بين روسيا ومصر وتفخر روسيا بتكريم ذكرى مواطننا العظيم في مصر.