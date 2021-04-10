تحية مدفعية في برج لندن تكريمًا لدوق إدنبرة

لندن- (بي بي سي):

أطلقت المدفعية 41 طلقة في مدن تشمل لندن وإدنبرة وكارديف، وفي قلعة هيلزبره في مقاطعة داون.

كما شاركت سفن البحرية الملكية في البحر، بإطلاق طلقات التحية تكريما للدوق، الذي عمل ضابطا بحريا خلال الحرب العالمية الثانية وتولى منصب أدميرال.

واستمرت تحية الدوق 40 دقيقة، بإطلاق طلقة واحدة كل دقيقة.