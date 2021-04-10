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السعودية: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عسكريين بتهمة "الخيانة العظمى"

01:03 م السبت 10 أبريل 2021
السعودية: تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 عسكريين بتهمة "الخيانة العظمى"

السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة جنود من منسوبي الوزارة لإدانتهم بتهمة "الخيانة العظمى".

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "أقدم كل من الجندي الأول محمد بن أحمد بن يحيى عكام ، والجندي الأول شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي ، والجندي الأول حمود بن إبراهيم بن علي حازمي من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى. وأسفر التحقيق معهم بإدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية".

وأضاف بيان الوزارة أنه بإحالة الجنود الثلاثة إلى المحكمة المختصة مع "توفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم، مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه".

وصدر بحق الثلاثة "حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.

وتم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين اليوم السبت، بقيادة المنطقة الجنوبية.

وفي ختام البيان، أكدت زارة الدفاع السعودية "ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرة في الوقت ذاته هذه الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها".

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