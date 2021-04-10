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بينهما أول رائدة فضاء عربية.. الإمارات تعلن عن رائدي فضاء جديدين

01:02 م السبت 10 أبريل 2021
بينهما أول رائدة فضاء عربية.. الإمارات تعلن عن رائدي فضاء جديدين

رائد الفضاء الإماراتيان

دبي- (د ب أ):

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، السبت، اسمي رائدي الفضاء الإماراتيين الجديدين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دورته الثانية، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية.

وقال حاكم دبي على تويتر: "نعلن بحمد الله اليوم عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد .. بينهم أول رائدة فضاء عربية .. نورا المطروشي ومحمد الملا ... تم اختيارهم من بين أكثر من 4000 متقدم .. وسيبدأ تدريبهم قريباً ضمن برنامج ناسا لرواد الفضاء.. نبارك للوطن بهم .. ونعول عليهم لرفع اسم الامارات في السماء."

وينضم الرائدان الجديدان إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليشكلوا معاً فريقاً رباعياً تحت مظلة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بما يدعم طموح الإمارات في مجال استكشاف الفضاء.

وتضم الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء أول رائدة فضاء عربية، وهي نورا المطروشي الحاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإمارات عام 2015، ولديها خبرة في مجال الهندسة.

وقد تميزت المطروشي في مجالات الهندسة والرياضيات خلال مسيرتها الأكاديمية، وحققت المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011، كما مثلت شباب الإمارات في مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة في صيف 2018 وشتاء 2019

الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم رواد الفضاء رائدة فضاء عربية

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