العراق يبحث مع الجامعة العربية الأوضاع الإقليمية والدولية

بغداد- (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، السبت، مباحثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في قضايا تتعلق بالعلاقات المتبادلة بين العراق والجامعة العربية والعلاقات مع الدول الإقليمية والأوضاع الدولية.

وقال في إيجاز صحفي في ختام مباحثات عقدت مع أبوالغيط الذي وصل إلى بغداد السبت: "بحثنا الوضع الإقليمي والوضع في العراق مع الأمين العام للجامعة العربية والأوضاع في المنطقة وسياسة العراق الخارجية وجولة رئيس الحكومة العراقية لعدد من الدول العربية ".

وأضاف "تم الحديث عن العلاقات مع كل من تركيا وإيران وآلية التعاون والوضع في سورية الذي يؤثر سلبا على الواقع في العراق وضرورة العمل معا لإيجاد السبل لبناء الحوار مع مختلف الدول التي لها تأثير في الوضع السوري ".

من جانبه، أكد أبو الغيط على أن الجامعة العربية" تتابع الوضع في العراق وقوة دبلوماسيته ودقة الأداء العراقي الذي أصبح مهما ومشرفا فضلا عن دعمه للجامعة العربية".

وتابع: "سيتم استضافة القيادة العراقية في مقر الجامعة العربية في غضون ثلاثة أشهر ونحن على استعداد لأي طلب عراقي من الجامعة العربية كما استمعنا إلى موقف العراق من دول الجوار التي نأمل لها النجاح لثقتنا بقيادة وقدرات العراق".

وكان أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية قد صرح في وقت سابق اليوم السبت عن وصول أبو الغيط إلى بغداد في زيارة رسمية.