كيف تناول الإعلام التونسي زيارة قيس سعيد "بالغة الأهمية" لمصر؟

كتبت- رنا أسامة:

سلّط الإعلام التونسي الضوء على أول زيارة رسمية للرئيس قيس سعيّد إلى مصر، والتي انطلقت أمس الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام، بهدف "ربط جسور التواصل بين البلدين".

وصفت صحيفة "الشروق" الزيارة بأنها بالغة الأهمية لكونها ستتناول عددًا من الملفات الساخنة على المستويين الإقليمي والدولي، وأشار إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التونسي في مطار القاهرة، ووصف الرئاسة المصرية له بـ"الضيف العزيز".

وأبرز موقع "موزاييك" زيارة قيس سعيّد أمس الجمعة، برفقة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبعض المواقع التاريخية في القاهرة.

واستعرض الموقع التونسي، في تقرير بالصور والفيديو، تفاصيل زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى المتحف القومي للحضارة الذي افتُتِح مؤخرًا، ومسجد عمرو بن العاص، وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين مصر وتونس، بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

أما صحيفة "الصباح" فعرجت إلى أهداف الزيارة. وقالت إنها تأتي في إطار "استعادة العلاقات التونسية المصرية لحيويتها ودفع التعاون الثنائي، وبناء شراكة في شتى المستويات، السياسية منها والاقتصادية والتعليمية والثقافية، وفق ما تم تاكيده في الاجتماعات المصرية التونسية الأخيرة".

وتحدثت عن مساعي البلدين لتعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات، لا سيّما قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والنقل والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبعث لجان فنية مشتركة وفرق عمل، بما من شانه النهوض بالتعاون الثنائي والارتقاء به نحو الافضل.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت قمة مصرية تونسية بقصر الاتحادية.

ومن المُزمع أن تبحث القمة عدة قضايا إقليمية ودولية، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.