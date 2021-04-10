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الصين تفرض غرامة 2.8 مليار دولار على موقع "علي بابا"

10:13 ص السبت 10 أبريل 2021
الصين تفرض غرامة 2.8 مليار دولار على موقع "علي بابا"

الصين

بكين- (د ب أ):

فرضت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق غرامة بقيمة 2.8 مليار دولار على مجموعة "علي بابا" بسبب اتهامات بانتهاك عملاق البيع بالتجزئة على الإنترنت قواعد الاحتكار.

وفرضت إدارة تنظيم السوق هذه العقوبة بعد أن خلصت إلى أن أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم قد استغلت موقعها المهيمن في السوق لمعاقبة التجار الذين عرضوا سلعًا على منصات منافسة، في خطوة قالت إنها أعاقت المنافسة.

وفرضت الإدارة غرامة على مجموعة علي بابا قدرها 18.2 مليار يوان (2.8 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4 % من مبيعاتها المحلية لعام 2019 البالغة 456 مليار يوان.

وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.

وتأتي العقوبة المرتفعة بشكل غير معتاد بمثابة ضربة أخرى لمؤسس الشركة الملياردير جاك ما، الذي ظل تحت ضغط منذ أن انتقد السلطات الصينية علنا العام الماضي.

وتم الإعلان عن إجراء تحقيق في إمبراطوريته للتجارة الإلكترونية في كانون ثان/ديسمبر.

الصين غرامة موقع علي بابا الاحتكار

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