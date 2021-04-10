الصين: لا إصابات محلية أو وفيات بكورونا وتسجيل 14 إصابة وافدة من الخارج

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 14 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90400 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 14 جاءت بواقع أربع حالات في شنجهاي واثنتين في فوجيان وحالة واحدة في كل من بكين وشانشي ولياونينغ وتشجيانغ وشاندونغ وهوبي ويونان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات إلى 5411 حالة غادر منها 5212 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 10 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85481 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 285 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11563 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 207 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1054 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 10 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 11186 مريضا في هونج كونج، و48 مريضا في ماكاو، و 1018 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.