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انفجار في منطقة بها منشآت للغاز غرب أفغانستان

08:48 ص السبت 10 أبريل 2021
انفجار في منطقة بها منشآت للغاز غرب أفغانستان

أرشيفية

كابول- (أ ش أ):
أعلن مسئولون أفغان وقوع انفجار في منطقة بها منشآت للغاز في مدينة "هرات" الواقعة غربي البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم السبت عن هؤلاء المسئولين قولهم "ان الانفجار تسبب في نشوب حريق كبير"، مشيرين إلى أنه يتم بذل الجهود من أجل إخماد هذا الحريق".. ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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حادث انفجار هرات أفغانستان نشوب حريق

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