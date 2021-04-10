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هزة أرضية بقوة 2ر5 درجة تضرب جزيرة كيوشو اليابانية

08:02 ص السبت 10 أبريل 2021
هزة أرضية بقوة 2ر5 درجة تضرب جزيرة كيوشو اليابانية

أرشيفية

طوكيو- (أ ش أ):
ضربت هزة أرضية بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت جنوب جزيرة كيوشو اليابانية جنوب غربي البلاد، دون أن تترك أي خطر لحدوث تسونامي أو هزات ارتدادية.

وأشار المكتب الوطني للأرصاد الجوية في اليابان - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إلى أن "مركز الهزة وقع بالقرب من جزر توكارا التابعة إداريا لمقاطعة كاجوشيما".

وأضاف "مركز الهزة وقع على عمق حوالي 20 كم تحت قاع المحيط".. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

هذا المحتوى من

Asha
هزة أرضية مقياس ريختر جزيرة كيوشو اليابان
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