لأول مرة.. الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل

موسكو- (أ ش أ):

نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في التاريخ مجموعة من الوثائق الخاصة برواد الفضاء السوفيت، بمن فيهم يوري جاغارين أول إنسان غزا الفضاء في تاريخ البشرية.

ودشنت وزارة الدفاع الروسية بمناسبة الذكرى الـ60 لأول رحلة فضائية في تاريخ البشرية التي تحل في 12 أبريل الجاري، صفحة خاصة على موقعها الرسمي، نشرت فيها صورا ووثائق لم تنشر من قبل.

وبين الوثائق، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة، صور نادرة وبطاقة الهوية لرائد الفضاء الأول يوري جاغارين، ووثائق من الملفات الشخصية لرواد الفضاء مثل جاغارين وجيرمان تيتوف وأليكسي ليونوف، والمشرف على إعداد الطاقم لأول رحلة فضائية نيقولاي كامانين، والطيار مارك جالاي الذي كان يدرب رواد الفضاء.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه الوثائق من الأرشيف المركزي لها، وهي تشمل صورا فريدة لإعداد أول طاقم من رواد الفضاء في تاريخ البشرية.