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البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على خميس مشيط بالسعودية

01:08 ص السبت 10 أبريل 2021
البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على خميس مشيط بالسعودية

البرلمان العربي

القاهرة- (أ ش أ):
أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح.

وحذر البرلمان العربي- في بيان صدر مساء اليوم- من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي، والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

وأعرب عن وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي ويمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل.​

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البرلمان العربي السعودية طائرة مسيرة خميس مشيط ميليشيا الحوثي تحالف دعم الشرعية

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