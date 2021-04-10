أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

التعاون الخليجي: الاعتداءات الإرهابية الحوثية تعكس تحديها للمجتمع الدولي

12:03 ص السبت 10 أبريل 2021
التعاون الخليجي: الاعتداءات الإرهابية الحوثية تعكس تحديها للمجتمع الدولي

الدكتور نايف الحجرف

الرياض - (أ ش أ):
أدان أمين مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، منوها بأن "استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية تعكس تحدي الميليشيا السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".
ودعا الدكتور الحجرف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيا الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية".
وأشاد بـ"يقظة وكفاءة قوات التحالف وقوات الدفاع الجوي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا"، مؤكداً "تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

هذا المحتوى من

نايف الحجرف الرياض مجلس التعاون الخليجي الإرهاب

الخبر التالى:

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا