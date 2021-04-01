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الداخلية التونسية تعلن إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية

10:03 م الخميس 01 أبريل 2021
الداخلية التونسية تعلن إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية

أرشيفية

تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، عن قيام وحدات الحرس الوطني التونسي بإحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية للبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - بحسب بيان - أن وحدات الحرس الوطني بمدينة قليبية، تمكنت من القبض علي 8 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عملية إجتياز للحدود خلسة، وحجزت لديهم مبالغ مالية من العملتين التونسية والأوروبية، وسيارة كانوا يستغلونها في تنقلاتهم.

كما أحبطت دورية أخري بسوسة والقنطاري، محاولة هجرة غير شرعية وتم ضبط 3 أشخاص.

وألقت دورية مشتركة بإقليم صفاقس - بحسب البيان - القبض علي 4 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة، فيما تمكنت دورية مشتركة أخري بالإقليم من القبض على 5 أشخاص من جنسيات دول إفريقية مختلفة، كانوا بصدد التحضير للمشاركة بعملية هجرة غير شرعية.

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الداخلية التونسية هجرة غير شرعية تونس

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