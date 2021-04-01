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سارة السحيمي: أول امرأة في مجلس إدارة "السعودية للطيران"

08:36 م الخميس 01 أبريل 2021
سارة السحيمي: أول امرأة في مجلس إدارة "السعودية للطيران"

شركة الطيران الوطنية السعودية

الرياض- (بي بي سي):

عينت شركة الطيران الوطنية السعودية أول امرأة عضوة في مجلس الإدارة.

شغلت سارة السحيمي سابقًا منصب رئيسة البورصة السعودية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تخرجت في جامعة هارفارد.

تلقب بالمرأة الحديدية. وشغلت سارة السحيمي مناصب استشارية عديدة وحصلت على المرتبة الرابعة في قائمة أقوى السيدات العربيات لعام 2017.

ويعود سبب تسمية "سارة السحيمي" بالمرأة الحديدية إلى تحقيقها أرباحًا كبيرة بعد انضمامها إلى شركة "جدوى" عبر مجموعة "سامبا" المالية، ووصفت في أحد التقارير بأنها إحدى أهم قيادات المستقبل في عالم المال وتتمتع بخبرة كبيرة وكفاءة غير محدودة.

هذا المحتوى من

BBC
شركة الطيران الوطنية السعودية سارة السحيمي البورصة السعودية

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