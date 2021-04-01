لحظة القبض على مسلح داخل الحرم المكي (فيديو)

الرياض- (د ب أ):

تمكنت قوات الأمن السعودية من إلقاء القبض على شخص ردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية داخل الحرم المكي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان له مساء اليوم الخميس "إن قوة أمن المسجد الحرام، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد الحرام".

وأضاف أن قوات الأمن "ضبطت وأوقفت على الفور هذا الشخص ولم تكشف عن جنسيته".

واكتفى بالقول إنه "اتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه".