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تظاهرة في تونس للمطالبة بإرجاع نفايات منزلية إلى إيطاليا

08:27 م الخميس 01 أبريل 2021
تظاهرة في تونس للمطالبة بإرجاع نفايات منزلية إلى إيطاليا

ناشطة بيئية تونسية خلال تظاهرة أمام السفارة الإيطا

تونس- (إ ف ب):

تظاهر عشرات التونسيين الخميس أمام سفارة إيطاليا بالعاصمة لمطالبة روما بإرجاع 282 حاوية نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية.

رفع محتجون لافتات كتب عليها "ارفعوا نفاياتكم"، بينما حمل آخرون أكياس نفايات بلاستيكية سوداء اللون تبرز منها ورود.

وقال الخبير في تثمين النفايات حمدي شعبان لفرانس برس "نستقبلكم بالورود بينما تستقبلوننا بالنفايات".

وتابع متوجها للسلطات الإيطالية "نريد أن ترفعوا نفاياتكم"، وطالب الدولة التونسية "بأخذ القرارات الصحيحة لإرجاع النفايات".

وأفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020.

ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصًا، ثمانية منهم موقوفون على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك، وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات.

ونظّم عشرات من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية الأحد في ميناء سوسة شرق تونس حيث تتواجد الحاويات للمطالبة بإعادتها إلى إيطاليا فورًا.

أثارت القضية الرأي العام التونسي، وقد يكشف الملف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية حول التعامل مع المخلّفات.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، منعت سلطات إقليم كامبانيا (جنوب ايطاليا) مؤخرًا تصدير 600 حاوية نفايات أخرى إلى تونس كان من المقرر وضعها في مصنع للأسمنت، بسبب شكوك حول معاييرها.

هذا المحتوى من

AFP
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