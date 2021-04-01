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الشركة المشغلة لـ"إيفر جيفين": لسنا مسؤولين عن أي تعويضات مالية مترتبة على حادث جنوحها

08:06 م الخميس 01 أبريل 2021
الشركة المشغلة لـ"إيفر جيفين": لسنا مسؤولين عن أي تعويضات مالية مترتبة على حادث جنوحها

السفينة إيفرجيفن

وكالات:

أعلنت الشركة المشغلة للسفينة "إيفر جيفين" أنها ليست مسؤولة عن أي تعويضات مالية تترتب على حادث جنوحها، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.

وصرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الخميس، بأن إجمالي الأضرار الناجمة عن تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب حادث جنوح سفينة الحاويات "إيفر جيفين" قد يصل إلى نحو مليار دولار أمريكي.

وقال ربيع، في حديث لقناة "صدى البلد" المصرية، ردًا على سؤال حول التقديرات التقريبية للأضرار الناجمة عن الحادث، إن "الأضرار تبلغ نحو مليار دولار".

ولفت إلى أن القناة ستحصل على أكثر من مليار دولار تعويضًا من السفينة الجانحة والشركة المالكة لها؛ موضحًا أن هذا حق الدولة.

وفي سياق متصل أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة "إيفر جيفن" لن تغادر قناة السويس، حتى انتهاء التحقيقات بحادث جنوحها.

وأشار إلى أن العاملين في القناة عملوا لمدة 6 أيامٍ، وأن هناك تحقيقات مستمرة؛ كاشفًا أن السفينة متواجدة في البحيرات، ولم تخرج إلا بعد التحقيقات.

يذكر أن حركة الملاحة بقناة السويس تعطلت لمدة 6 أيامٍ، ما أحدث اضطرابًا في سلاسل الإمداد العالمية؛ بعد أن سدّت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر، عرضًا القطاع الجنوبي من القناة.

سفينة إيفر جيفن سفينة قناة السويس تعويضات مالية السفينة الجانحة

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