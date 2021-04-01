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إثيوبيا تعلن استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أيام

07:59 م الخميس 01 أبريل 2021
إثيوبيا تعلن استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أيام

وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي

وكالات:

أعلن وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان حول سد النهضة من المقرر استئنافها في الأيام المقبلة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، موضحا أن أديس أبابا ملتزمة باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب.

وكتب بيكيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: "من المتوقع استئناف المناقشات الثلاثية حول سد النهضة خلال نهاية الأسبوع بقيادة الاتحاد الأفريقي"، مضيفا أن ذلك سيكون بحضور خبراء ومراقبون من الاتحاد بجانب خبراء من الدول الثلاث أيضا.

وأوضح أيضا أن إثيوبيا ملتزمة دائما باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان.

وفي ظل تعثر المفاوضات، اقترحت السودان وأيدتها مصر، وساطة رباعية للمفاوضات تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بجانب الاتحاد الأفريقي، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

سيلشي بيكيلي اثيوبيا مفاوضات سد النهضة سد النهضة مصر السودان مياه النيل

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