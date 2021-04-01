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موريتانيا والجزائر توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية حدودية بينهما

07:23 م الخميس 01 أبريل 2021
موريتانيا والجزائر توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية حدودية بينهما

موريتانيا

نواكشوط - (أ ش أ):

وقع وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الحكومة الجزائرية كمال بلجلود، اليوم الخميس، في نواكشوط، على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية حدودية بين البلدين.

وذكر بيان رسمي موريتاني أن المذكرة تهدف إلى إنشاء هذه اللجنة، التي تعني أساسا بالمسائل المرتبطة بالمنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين، إلى ترقية وتطوير التعاون وتوثيق أواصر الأخوة وحسن الجوار بين البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان أن المهام الرئيسية لهذه اللجنة تتمثل في تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية وفك العزلة عن المناطق الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتعزيز التعاون اللامركزي وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين الشقيقين ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.

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موريتانيا الجزائر لجنة ثنائية حدودية وزير الداخلية الموريتاني كمال بلجلود

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