67% من الألمان يؤيدون تشديد الإغلاق بسبب وباء كورونا

برلين - (د ب أ):

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَت في ألمانيا اليوم الخميس أن غالبية المواطنين يؤيدون دعوات تشديد الإغلاق في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد انفراتست ديامب لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أن 67% من الألمان يوافقون على النداء الخاص بهذا الأمر، نظرا لارتفاع أعداد الإصابات.

يذكر أن الأطباء يطالبون بتقليص الحياة المجتمعية في ألمانيا لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع من أجل تفادي تحميل المستشفيات أعباء زائدة.

ورأى 48% ممن شملهم الاستطلاع أن التدابير الحالية ليست كافية وذلك بزيادة بمقدار 16 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أُجْرِيَ في منتصف آذار/مارس الماضي، وفي المقابل اعتبر 25% ممن شملهم الاستطلاع أن هذه التدابير كافية واعتبرها 24% آخرون أنها صارمة بصورة أكثر من اللازم.

وأعرب 79% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بسوء إدارة الحكومة الاتحادية والولايات للأزمة، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 56% فقط في الاستطلاع الذي أُجْرِيَ مطلع شباط/فبراير الماضي.

في المقابل، اعتبر 19% ممن شملهم الاستطلاع أن سياسة الحكومة في إدارة الأزمة إيجابية، وأعرب 83% من المواطنين عن عدم رضاهم بشكل أو بآخر عن مسار حملة التطعيم ضد كورونا.