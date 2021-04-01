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قائد الجيش الجزائري: ما يجرى فى محيط حدودنا يشكل باعثا لمضاعفة الحذر

05:30 م الخميس 01 أبريل 2021
قائد الجيش الجزائري: ما يجرى فى محيط حدودنا يشكل باعثا لمضاعفة الحذر

الفريق السعيد شنقريحة

الجزائر - (د ب أ):

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، الجيش ببذل "المزيد من الجهود لصد أي محاولة يمكنها أن تهدد سلامة البلاد".

وأوضح الفريق السعيد شنقريحة "علما أن ما يعيشه محيطنا الجغرافي من أحداث وما يجري في محيط حدودنا يشكل باعثا أساسيا لزيادة الحيطة ومضاعفة الحذر".

وقال شنقريحة في كلمتة ألقاها خلال زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست "تيقنوا أن حالة اللا استقرار التي يعيشها محيطنا القريب والبعيد لن تشكل أي خطر على سلامة ترابنا الوطني."

مثمنا ما وصفه بـ "الجهود المضنية والحثيثة التي يبذلها يوميا أفراد الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية السادسة في سبيل حماية حدودنا الوطنية في هذه المنطقة الحساسة."

وكانت الجزائر أدانت أمس الأربعاء بشدة المحاولة الانقلابية في النيجر داعية إلى الاحترام الصارم للشرعية والنظام الدستوري.

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري على أن "الفطنة لا تقتصر هنا على المراقبة المستمرة لنطاق السيادة الوطنية ومواجهة كافة التحديات المحتملة بل تمتد لتشمل كافة التهديدات الإرهابية والإجرامية... تريد هذه الجراثيم الإجرامية، بشتى شبكاتها وأذنابها لا سيما تلك التي تحاول التسلل عبر الحدود، تحقيق أغراضها المعادية ذات الأبعاد الخطيرة على مستقبل بلادنا أمنيا واقتصاديا".

الجيش الجزائري السعيد شنقريحة حدود الجزائر

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