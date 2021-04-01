جوروج فلويد: لقطات فيديو جديدة تظهر الضحية وهو يتوسل إلى قاتليه

واشنطن- (بي بي سي):

تستمر لليوم الثالث محاكمة الشرطي الأبيض ديريك شوفين المتهم بقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي أثار موته ضجة عالمية على التمييز العنصري.

وعرضت محكمة في مينيابوليس لقطات جديدة لجورج فلويد وهو يتوسل إلى الشرطي أثناء اعتقاله. وقال فلويد في كلماته الأخيرة "أنا لست رجلا سيئا أرجوك لا تطلق علي الرصاص".

ويظهر الفيديو ضابط الشرطة ديريك شوفين وهو يضغط بركبته على عنق فلويد لأكثر من تسع دقائق، وفلويد يتوسل متألما.

وقد فصل شوفين، 45 عاما، من الشرطة بعد الحادث، وينفي تهمة القتل وتهمة القتل غير العمد.

وأشار محامو الدفاع إلى أن دفاعهم سيركز على أن فلويد، 46 عاما، توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وسوء حالته الصحية، وأن القوة المستخدمة لم تكن مفرطة.

وقال مراقبون إن اللقطات التي عرضت وظهر فيها فلويد قبل الاعتقال وخلاله، قد تكون محاولة من قبل المدعين للتعامل مع الادعاء بأن المخدرات أدت دورا في وفاته.

ويتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة شهر، وسيواجه المتهم إن أدين السجن لعقود من الزمن.

كيف تحصل الشرطة على وقائع الحادثة؟

مع تقدم التكنولوجيا تمكنت الشرطة من تثبيت كاميرا على ملابس الشرطي الذي يلتزم بتفعيلها عند تنفيذ أي عملية اعتقال أو استجواب. وتسمى "كاميرا الجسد".

وعرضت على المحكمة لقطات من كاميرات الجسد الخاصة لعناصر الشرطة الضالعين في الاعتقال.

الكاميرا الوحيدة التي لم تعمل هي كاميرا الشرطي شوفين المتهم بالقتل. فلم يقدم تسجيلًا مرئيًا للحدث.

وشوهد فلويد في بعض اللقطات وهو يتوسل الشرطة "أرجوكم لا تطلقوا النار علي ... لقد فقدت أمي للتو." ثم شوهد مقيد اليدين مواصلا مناشداته قائلا إنه لن يقاوم و"سيفعل أي شيء يطلب منه".

وعمدت الشرطة إلى إدخال فلويد في سيارة صغيرة رغم كبر حجمه فقال باكيا إنه يخاف الأماكن المغلقة وحاول أن يقاوم.

وبينما كان رجال الشرطة يسحبونه من السيارة ويقيدونه على الأرض، بدأ فلويد ينادي والدته ويخبر أفراد أسرته أنه يحبهم.

بدأ المارة دون جدوى يلحون على الشرطة فحص نبض فلويد والتأكد من سلامته.

ويخضع شوفين للمحاكمة بشكل منفصل عن أفراد الشرطة الثلاثة الآخرين بسبب إجراءات السلامة، ويواجه الآخرون تهمة المساعدة في جريمة قتل من الدرجة الثانية والتحريض عليها وسيمثلون أمام القضاء في أغسطس.