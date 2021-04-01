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باكستان تلغي حظرها على تطبيق "تيك توك"

04:57 م الخميس 01 أبريل 2021
باكستان تلغي حظرها على تطبيق "تيك توك"

تطبيق تيك توك

إسلام آباد- (د ب ا):

قضت محكمة باكستانية، الخميس، بإلغاء الحظر المفروض على تطبيق " تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو، ولكن طالبت السلطات بمتابعة أي "محتوى غير أخلاقي".

وأعلنت محكمة بيشاور العليا القرار، وطالبت هيئة الاتصالات الباكستانية بالتأكد من عدم تحميل محتوى مثير للجدل على التطبيق.

وقالت الهيئة إنه تم إلغاء الحظر و"تمت مطالبة إدارة تطبيق تيك توك بضمان عدم الوصول لمحتوى مسيئ وبغيض".

وأصدرت إدارة تطبيق تيك توك بيانا أعربت فيه عن "سعادتها" لتواجدها مجددا في باكستان، وفقا لما ذكرته صحيفة دون الباكستانية.

كانت باكستان حظرت الشهر الماضي تطبيق تيك توك للمرة الثانية خلال أقل من عام، لعدم عرضه محتوى متوافق مع القوانين المحلية.

تطبيق تيك توك باكستان هيئة الاتصالات الباكستانية

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