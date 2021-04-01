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"فايرز" الأمريكية: لقاحنا ضد كورونا فعّال لـ 6 أشهر بعد الجرعة الثانية

04:01 م الخميس 01 أبريل 2021
"فايرز" الأمريكية: لقاحنا ضد كورونا فعّال لـ 6 أشهر بعد الجرعة الثانية

فيروس كورونا

نيويورك- (د ب ا):

قالت شركتا فايزر/بيونتيك إن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تستمر لفترة تصل إلى 6 أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك في تحليل محدث لدراسة المرحلة الثالثة لتجارب اللقاح.

وأوضح تحليل لـ927 حالة أعراض مؤكدة للفيروس أن اللقاح "بي إن تي 162بي 2 " الذي تنتجه الشركتان ضد الفيروس فعال للغاية حيث تم ملاحظة أن كفاءة اللقاح تبلغ 91.3% ، وتم قياسها طوال سبعة أيام حتى ستة أشهر بعد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح.

وأثبت اللقاح فعالية بنسبة 100% ضد الفيروس، مثلما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبنسبة 95.3% مثلما قالت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وأشارت الشركتان إلى أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 100% في منع حالات الاصابة بالفيروس في جنوب أفريقيا.

وأوضحت الشركتان أنه لا توجد مخاوف قوية تتعلق بالسلامة بين المشاركين في التجارب لمدة ستة أشهر بعد الجرعة الثانية. وجاءت الآثار الجانبية متوافقة بصورة عامة مع النتائج التي تم إصدارها سابقا.

ويجرى تقييم سلامة اللقاح بين أكثر من 44 ألف مشارك يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر، حيث خضع أكثر من 12 ألف من المشاركين الحاصلين على اللقاح لمتابعة لفترة لا تقل عن ستة أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية. وتعتزم الشركتان مشاركة هذه النتائج مع الوكالات التنظيمة في أنحاء العالم قريبا.

فيروس كورونا كوفيد 19 لقاح فايرز

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