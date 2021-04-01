أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

سفارة روسيا: بعثات دبلوماسية غادرت كوريا الشمالية بسبب قيود غير مسبوقة

03:23 م الخميس 01 أبريل 2021
سفارة روسيا: بعثات دبلوماسية غادرت كوريا الشمالية بسبب قيود غير مسبوقة

سفارة روسيا

بيونجيانج- أ ش أ:

قالت السفارة الروسية في بيونجيانج إن جزءا كبيرا من البعثات الدبلوماسية غادر كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن البلاد تعاني نقصا حادا في المواد والسلع الضرورية، بما في ذلك الدواء.

وذكرت السفارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الخميس -أنه بسبب وباء كورونا فرضت السلطات الكورية الشمالية قيودا مشددة غير مسبوقة.

وأفادت السفارة الروسية بأن 38 مواطنا أجنبيا غادروا بيونج يانج يوم 18 مارس المنقضي، مشيرة إلى أنه "من الصعب بالفعل تحديد كم من بعثة دبلوماسية غادرت حتى الآن كوريا الشمالية".

وقالت إنه "من الواضح لسوء الحظ، لن تكون هذه مغادرة الأجانب الأخيرة، وستستمر هجرة الأجانب من هنا"، مشيرة إلى أنه لم يبق سوى أقل من 290 شخصا فقط.

وأوضحت أنه لا يستطيع الجميع تحمل القيود الصارمة وغير المسبوقة، والنقص الحاد في السلع الضرورية، بما في ذلك الأدوية، وعدم القدرة على حل المشاكل الصحية.

وأشارت السفارة الى أن البعثة الدبلوماسية الروسية في بيونغ يانغ تواصل عملها، في ظروف صعبة، وأن هناك الكثير من المشاكل.

هذا المحتوى من

سفارة روسيا كوريا الشمالية بيونجيانج روسيا

الخبر التالى:

تأكيد أمريكي: سنردع عدوان إيران أينما كان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا