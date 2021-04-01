ليبيا: وفاة عامل أفريقي وإصابة 3 آخرين جراء انهيار منزل في طرابلس

طرابلس- (د ب أ):

لقي عامل أفريقي حتفه وأصيب ثلاثة أخرون جراء إنهيار أحد المنازل القديمة في منطقة "السبعة" بالعاصمة الليبية طرابلس، الخميس.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن منزلا مؤلفا من طابق واحد انهار ما أدى لوفاة عامل أفريقي وجرح ثلاثة عمال آخرين (لم يحدد جنسيتهم) كانوا يقومون بأعمال ترميم غير قانونية دون أي إجراءات سلامة.

وأشار إلى أن أحد الجرحى وصفت حالته بأنها خطيرة نتيجة إصابته بنزيف داخلي، ما أدى لإدخاله غرفة العمليات في مستشفى طرابلس المركزي في محاولة لإيقاف النزيف.