لقاح كورونا: جونسون أند جونسون تدمر 15 مليون جرعة بسبب خطأ في التصنيع
لندن-( بي بي سي):
قالت شركة جونسون أند جونسون إن لديها مشكلة في مجموعة من لقاحات الفيروس التي أنتجت في مصنع في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 15 مليون جرعة دمرت لأن العمال خلطوا مكونات لقاحين مختلفين.
شركة جونسون أند جونسون لم تذكر تفاصيل لكنها قالت إنها سترسل المزيد من الخبراء للإشراف على عملية الإنتاج في المصنع ، الذي ينتج أيضًا مكونات لقاح أسترازينيكا.
وكان لقاح جونسون أند جونسون ذو الجرعة الواحدة قد ضاعف الأمل في تسريع حملة التلقيح في الولايات المتحدة.
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