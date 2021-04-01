تحتوي على 40 طفرة.. اكتشاف سلالة كورونا جديدة لدى مُسافر من تنزانيا
جوهانسبرج- (د ب أ):
اكتشفت سلطات الأمراض الأفريقية سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى فحص مسافر متجه من تنزانيا إلى أنجولا.
وقالت المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض إن السلالة تحتوي على نحو 40 طفرة.
وقال رئيس المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض في مؤتمر صحفي، الخميس: "هذا بالتأكيد نوع مختلف من القلق".
ويُحتمل أن يكون تتبع السلالة الجديدة مستحيلا، لأن تنزانيا لا تكشف عن أي بيانات حول وضع فيروس كورونا.
وقاوم الرئيس الراحل جون ماجوفولي - الذي توفي مؤخرا - تحركات مكافحة كورونا خلال فترة وجوده في السلطة.
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