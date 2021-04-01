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إنقلاب ميانمار: الأمم المتحدة تجلي أسر العاملين بعد مقتل أكثر من 500 بينهم 40 طفلا

01:58 م الخميس 01 أبريل 2021
إنقلاب ميانمار: الأمم المتحدة تجلي أسر العاملين بعد مقتل أكثر من 500 بينهم 40 طفلا

انقلاب ميانمار

رانغون-( بي بي سي):

تجلي الأمم المتحدة أفراد عائلات بعثتها في ميانمار تخوفا من تدهور الوضع الأمني، عقب تفاقم المواجهات بين المتظاهرين والإنقلابيين.

وجاء في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من الأمم المتحدة إن الإجلاء خطوة احترازية وتدبير مؤقت يخص العائلات لكن العاملين لايزالون في البلاد.

قُتل حتى الآن أكثر من خمسمائة متظاهر منذ بدء الاحتجاجات ضد انقلاب فبراير/شباط. وتقول منظمة إنقاذ الطفولة إن أكثر من أربعين طفلاً كانوا من بين القتلى وكان آخر صبي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً قد أصيب بحسب شهود عيان برصاصة في رأسه.

هذا المحتوى من

BBC
إنقلاب ميانمار الأمم المتحدة رانغون ميانمار

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