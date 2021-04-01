هونج كونج: إدانة 7 من النشطاء من بينهم القانوني الذي صاغ دستور البلاد

فيكتوريا- (بي بي سي):

أدين 7 معارضين ونشطاء في حملة الدفاع عن الديموقراطية في هونج كونج اليوم، بتهمة تنظيم تجمع غير مشروع وله علاقة بأضخم الاحتجاجات التي شهدتها المدينة خلال الأزمة السياسية في 2019.

وكان من بين المدانين المحامي والسياسي المعارض مارتن لي الذي اختارته بكين قبل استعادة المستعمرة البريطانية السابقة في 1997 لصياغة القانون الأساسي الذي يعتبر بمثابة دستور تقريبا في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي. والقطب الإعلامي جيمي لاي.

وتجمع صباح اليوم الخميس بعض مناصريهم قرب المحكمة حاملين لافتات تندد بـ "القمع السياسي". سنطق بالحكم عليهم في وقت لاحق. وقد اعترف اثنان آخران بالفعل بالذنب.