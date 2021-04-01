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روسيا: مقتل مسلح خطط لعمل إرهابي في مجمع للوقود غرب موسكو

12:25 م الخميس 01 أبريل 2021
روسيا: مقتل مسلح خطط لعمل إرهابي في مجمع للوقود غرب موسكو

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - أرشيفية

موسكو- أ ش أ:

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط هجوم إرهابي في مقاطعة "تفير" غرب العاصمة الروسية، بعد تصفية مسلح من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا أثناء عملية اعتقاله، حيث كان يجهز لعمل ارهابي في مجمع وقود.

وذكر بيان للأمن الروسي الخميس - "أنه تم إحباط عمل إرهابي خطط له أحد المنتمين لتنظيم داعش في إحدى منشآت مجمع الوقود والطاقة في مقاطعة " تفير" غرب موسكو".

وأضاف البيان، أن مواطنا من آسيا الوسطى يحمل الجنسية الروسية قام رجال الأمن خلال اعتقاله، ومن ثم تم تحييده وتصفيته بإطلاق النار من قبل القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

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