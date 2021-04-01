أمريكا ترحب بتسليم أول شحنة من لقاحات كورونا ضمن مبادرة "كوفاكس" لمصر

القاهرة- أ ش أ:

أعرب السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، عن ترحيبه بتسلم مصر أول شحنة من لقاح "استرازينيكا" في إطار مبادرة "كوفاكس".

وقال السفير الأمريكي، في بيان صحفي، الخميس: "يسعدنا أن نشهد تسليم أول شحنة من ملايين الجرعات من التطعيمات إلى مصر الليلة. هذه أولى الدفعات التي ستساعد مصر، شريكتنا الاستراتيجية، في التغلب على هذه الجائحة".

ولفت إلى أن بلاده تبرعت بمبلغ 4 مليارات دولار لدعم الدور الهام والحيوي لمبادرة "كوفاكس".

وذكر بيان السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تتقدم بالتهنئة إلى مصر بمناسبة الوصول الناجح لما يقرب من مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الليلة الماضية، في اطار المبادرة العالمية (كوفاكس) لدعم الوصول العادل للقاحات المضادة لوباء كوفيد-19.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسهم بمبلغ 4 مليارات دولار لدعم COVAX ما يجعلها أكبر دولة منفرده تسهم في توفير لقاح كورونا على مستوى العالم، وأن مساهمة أمريكا المقدمة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستدعم شراء وتسليم لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة إلى 92 دولة للسيطرة على الجائحة وإبطاء ظهور تحوّرات جديدة والمساعدة في إعادة تسيير عجلة الاقتصاد العالمي.

وأكد بيان السفارة أن الولايات المتحدة ستعمل أيضاً مع عدد من الجهات المانحة الأخرى لتقديم مزيد من التعهدات والالتزامات لتلبية الاحتياجات المُلّحة لتمويل مبادرة (كوفاكس)، وأن واشنطن تلتزم بالتعاون مع الشركاء والحكومات لدعم الجهود العالمية للتطعيم ضد كورونا.

وأوضح أن الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع مصر طوال فترة الجائحة، حيث قدمت 37 مليون دولار لحماية الصحة العامة، وتعزيز الاستجابة لـكوفيد-19، ودعم الانتعاش الاقتصادي. ما ساعد في تعزيز المشاركة المجتمعية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة الحالات الطارئة، ومنظومة المختبرات، ووفرت الإمدادات الضرورية مثل حقائب الحماية الشخصية الأساسية، وأدوات التعقيم، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدعم أيضاً جهود علماء الأوبئة الميدانيين والممرضات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية ومتطوعي الهلال الأحمر المصري ممن يقفون في الخطوط الأمامية للاستجابة لفيروس كوفيد-19 في كل محافظة.

وأوضح البيان أنه على الصعيد الاقتصادي، ساعدت الولايات المتحدة الحكومة المصرية في دراسة تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد المصري للتخفيف من الأزمة المالية المحتملة وحُسن إدارتها. كما تدعم حكومة الولايات المتحدة الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المجتمعات المحرومة لضمان استدامتها خلال فترة الجائحة.