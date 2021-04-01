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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري في كاليفورنيا

09:48 ص الخميس 01 أبريل 2021
مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري في كاليفورنيا

الشرطة الأمريكية

لوس أنجليس - (د ب أ/ت ك أ):

لقي أربعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل واحد، حتفهم وأصيب شخص خامس جراء إطلاق نار جماعي مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في مجمع تجاري بمدينة أورانج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويعد هذا ثالث حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة خلال أسبوعين، ويأتي بعد حادث في منتجع صحي في أتلانتا أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ست نساء آسيويات، وآخر في سوبر ماركت في بولدر بولاية كولورادو أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وأفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" بأنه لم تتوافر على الفور سوى تفاصيل قليلة حول الدافع وراء الحادث أو تفاصيل عن الضحايا.

وقالت الليفتنانت جينيفر أمات، المتحدثة باسم إدارة شرطة أورانج، إن رجال الشرطة تلقوا بلاغا الساعة 0530 مساء الأربعاء تقريبا بالتوقيت المحلي (0030 الخميس بتوقيت جرينتش) بإطلاق أعيرة نارية وتوجهوا على أثره إلى محل تجاري في طريق 202 دبليو لينكولن أفينيو في أورانج، شرق أناهايم.

ويمثل العنوان مجمعا تجاريا مكونا من طابقين ويضم عددا من الشركات الصغيرة.

وقالت أمات إن رجال الشرطة تعرضوا لإطلاق نار عليهم لدى وصولهم وردوا على النار بالمثل.

وأضافت أنه تم نقل مطلق النار إلى المستشفى وهو في حالة لم تعرف بعد. وقالت إنه لا يوجد أي تهديد حالي للجمهور. ولم تتضح حالة الشخص المصاب.

الشرطة الأمريكية ولاية كاليفورنيا الأمريكية مجمع تجاري مدينة أورانج

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