مقتل 7 من قوات الأمن في هجمات منفصلة بأفغانستان

كابول - أ ش أ

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان مقتل ستة من أفراد قوات الأمن وإصابة عدد آخر في هجمات منفصلة بإقليم هيرات غربي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس، عن حاكم إقليم هيرات، سيد وحيد قالي، قوله إن 4 من قوات الأمن قتلوا في هجمات لطالبان على أحياء شينداند وأوبي وبشتون زرغون بالإقليم، وأصيب عدد آخر، مشيرا إلى أن حركة طالبان تكبدت هي الأخرى خسائر بشرية في الهجمات.

على صعيد أخر، لقى اثنان من أفراد قوات الأمن حتفهما وأصيب فرد آخر في انفجار في مركز للشرطة بمدينة هيرات، وفقا لما أفاد به مسئولو الصحة في الإقليم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، قُتلت ضابطة شرطة في هجوم شنه مسلحون مجهولون في مدينة (جلال آباد) بإقليم ننجرهار شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم فريد خان إن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كانت الضابطة في طريقها إلى مقر الشرطة، مضيفا أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهما على خلفية الهجوم.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.