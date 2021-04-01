أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مقتل 7 من قوات الأمن في هجمات منفصلة بأفغانستان

09:48 ص الخميس 01 أبريل 2021
مقتل 7 من قوات الأمن في هجمات منفصلة بأفغانستان

الشرطة الأفغانية

كابول - أ ش أ

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان مقتل ستة من أفراد قوات الأمن وإصابة عدد آخر في هجمات منفصلة بإقليم هيرات غربي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس، عن حاكم إقليم هيرات، سيد وحيد قالي، قوله إن 4 من قوات الأمن قتلوا في هجمات لطالبان على أحياء شينداند وأوبي وبشتون زرغون بالإقليم، وأصيب عدد آخر، مشيرا إلى أن حركة طالبان تكبدت هي الأخرى خسائر بشرية في الهجمات.

على صعيد أخر، لقى اثنان من أفراد قوات الأمن حتفهما وأصيب فرد آخر في انفجار في مركز للشرطة بمدينة هيرات، وفقا لما أفاد به مسئولو الصحة في الإقليم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، قُتلت ضابطة شرطة في هجوم شنه مسلحون مجهولون في مدينة (جلال آباد) بإقليم ننجرهار شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم فريد خان إن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كانت الضابطة في طريقها إلى مقر الشرطة، مضيفا أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهما على خلفية الهجوم.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

هذا المحتوى من

الشرطة الأفغانية أفغانستان إقليم هيرات قوات الأمن

الخبر التالى:

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري في كاليفورنيا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يفتتح مدينة الدواء بالخانكة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا