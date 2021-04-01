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الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ مطلع اكتوبر الماضي

08:42 ص الخميس 01 أبريل 2021
الهند تسجل أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ مطلع اكتوبر الماضي

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 72 ألفا و330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ 11 اكتوبر الماضي عندما سجلت الهند 74 ألفا و383 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 12 مليون و221 ألفا و665 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 459 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 162 ألفا و927 حالة.

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

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