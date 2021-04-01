مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري في كاليفورنيا
واشنطن - (د ب أ):
قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح آخران جراء إطلاق نار مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في مجمع تجاري بمدينة أورانج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وذكرت شبكة (إن بي سي) أن مطلق النار بين الجريحين ، حيث بادله شرطي إطلاق النار .
وقالت الشرطة إن الوضع "استقر" وإنه لا يوجد تهديد للمواطنين.
وتم الإعلان عن مقتل أربعة أشخاص في مكان الحادث ونقل آخران إلى مستشفى قريب.
ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار.
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