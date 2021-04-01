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ألمانيا: السلالة البريطانية تمثل نحو 90% من إصابات كورونا

02:09 ص الخميس 01 أبريل 2021
ألمانيا: السلالة البريطانية تمثل نحو 90% من إصابات كورونا

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ليل الأربعاء/الخميس أن ما يقرب من 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا على مدى أسبوع، تتعلق بالسلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

واستدل المعهد بالاختبارات التي أجريت في الفترة من 22 إلى 28 مارس، موضحا أن نسبة الحالات المصابة بالسلالة (بي 117) وصلت إلى 88% في البلاد.

وأشار إلى أن نسبة حالات الإصابة بهذه السلالة في ارتفاع مستمر، وشدد على أن انتشارها مثير للقلق لأنها "أكثر عدوى بشكل ملحوظ وربما تسبب مرضا أكثر خطورة من السلالات الأخرى وفقا لمعرفتنا السابقة".

ويعني هذا أنه من المحتمل حدوث زيادة أخرى في حالات الإصابة بالفيروس.

وتشير المعلومات الحالية إلى أن جميع اللقاحات المتوفرة في ألمانيا توفر الحماية من المرض الذي تسببه السلالة "بي 117" وسلالتان أخريان، وفقا للمعهد.

معهد روبرت كوخ السلالة البريطانية ألمانيا فيروس كورونا
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