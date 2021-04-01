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إيطاليا تمدد قيود كورونا حتى نهاية أبريل

01:46 ص الخميس 01 أبريل 2021
إيطاليا تمدد قيود كورونا حتى نهاية أبريل

أرشيفية

روما - (د ب أ):
أعلنت الحكومة الإيطالية عقب اجتماع عقد مساء الأربعاء في روما ، تمديد عدد من القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.

ومع ذلك، ترغب البلاد في إعادة فتح المدارس للأطفال الصغار بعد عيد الفصح.

إلى جانب ذلك، صدر مرسوم جديد من مجلس الوزراء ينص على التطعيم الإجباري للعديد من العاملين في المجال الطبي وفي أجزاء أخرى من نظام الرعاية الصحية.

وسجلت إيطاليا نحو 6ر3 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ فبراير 2020، ويقترب عدد الوفيات من 110 آلاف.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء إعطاء 83ر9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 245 ألفا و365 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.

إيطاليا فيروس كورونا إعادة فتح المدارس لقاح كورونا

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