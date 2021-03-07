الكويت تدين مواصلة الحوثيين استهداف مدنيين ومنشآت مدنية بالسعودية
الكويت - (أ ش أ):
دانت الخارجية الكويتية مواصلة ارتكاب الحوثيين الجرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.
واعتبرت الخارجية الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية يمثل تصعيدا خطيرا وإضرارا بأمن السعودية و تقويضا لاستقرار المنطقة و تحديا للقانون الدولي والإنساني.
وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام مع السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
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