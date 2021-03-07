الهجرة الدولية: مقتل وإصابة 178 مهاجرًا حريق بمركز احتجاز في صنعاء

صنعاء - (د ب أ)

توفي 8 أشخاص وأصيب 170 آخرين من مهاجرين وحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في مدينة صنعاء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" إن حريقًا نشب في مركز احتجاز في مدينة صنعاء اليوم الأحد. حيث توفي على إثر الحريق 8 أشخاص في الوقت التي تفيد التقارير بأن إجمالي عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير".

وأوضحت المنظمة أن سبب الحريق في مركز الاحتجاز لا يزال غير واضح" لكن يمثل هذا الحادث واحدا من العديد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في اليمن".

ولفتت إلى أنها تقوم بالاستجابة لما حدث، تحديدا بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحًا من بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة، حيث تقوم فرقها أيضا بتوزيع الطعام على المتضررين .

ودعت منظمة الهجرة الدولية، إلى توفير الحماية والأمان لجميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرون.

وبشكل متكرر يصل مهاجرون معظمهم من إثيوبيا إلى اليمن، الكثير منهم يتخذ البلد الذي يعاني من الصراع المسلح منطلقا للوصول إلى المملكة العربية السعودية من أجل تحسين وضعهم المعيشي.