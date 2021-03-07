وزير الدفاع الإيراني: تدمير تل أبيب بانتظار إشارة من قائد الثورة

طهران- (د ب أ):

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي اليوم الأحد إن بلاده لديها خطة لتدمير تل بيب وحيفا في إسرائيل، وأن تنفيذ هذه الخطة يتوقف على إشارة من المرشد الإيراني على خامنئي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حاتمي القول، في إشارة إلى تهديدات من جانب إسرائيل، :"الجانب الصهيوني يعلم، وإذا كان لا يعلم فعليه أن يعلم، أنه إذا ارتكب خطأ، فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا ... تحول هذا الأمر إلى خطة وبانتظار إشارة من القائد لتنفيذها".

وأضاف حاتمي :"القوة هي الطريقة الوحيدة للبقاء مستقلا وعزيزا ... وتتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بأبعاد مختلفة من القوة للحفاظ على أمن واستقرار الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "من السمات البارزة للقوة الناعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية القوة الإقليمية ومحور المقاومة، ومن ثمارها مجموعات المقاومة التي تشكلت في أجزاء مختلفة".

يأتي هذا بعد تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قال فيها إن جيش بلاده يقوم بتحديث خططه لضرب مواقع نووية إيرانية، وأنه مستعد للعمل بشكل مستقل.

وقال جانتس إن إسرائيل حددت العديد من الأهداف داخل إيران، وأنه "إذا أوقفهم العالم، فهذا أمر جيد جدا. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب علينا العمل بشكل مستقل، ويجب أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا".