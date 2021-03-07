كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 92 ألفا و 471 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان الوكالة اليوم الاحد أن البلاد شهدت أيضا حالتي وفاة إضافيتين بسبب كوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1634 حالة.
وتعافى من الفيروس 307 حالات إضافية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 83 الفا و 220 شخصا.
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