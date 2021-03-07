حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية
نيويورك - (د ب أ):
قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يوم السبت إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا وأعداد الحالات مستمرة في الانخفاض ببطء في ولايته حتى مع استمرار ارتفاع الأرقام في مدينة نيويورك.
وانخفضت أعداد من يجري نقلهم إلى المستشفيات بسبب الفيروس القاتل من سكان نيويورك إلى أقل من 5 آلاف يوم الجمعة في مستوى لم تشهده الولاية منذ ثلاثة أشهر.
وقال كومو "لا يزال أمامنا الكثير من العمل لهزيمة هذا الوحش مرة واحدة وإلى الأبد".
وتوفي 78 شخصا اضافيا في نيويورك يوم الجمعة.
وتظل مدينة نيويورك هي الأكثر تضررا في الولاية في الوقت الذي تنخفض فيه معدلات الإصابة بشكل أسرع في شمال الولاية.
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