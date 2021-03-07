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تونس تسجل 672 إصابة جديدة و37 وفاة بكورونا

12:03 ص الأحد 07 مارس 2021
تونس تسجل 672 إصابة جديدة و37 وفاة بكورونا

فيروس كورونا في تونس

تونس - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس السبت، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و167 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 672 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 237 ألفًا و28 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 623 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و525 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 264 حالة.

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Asha
فيروس كورونا في تونس تونس فيروس كورونا

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